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Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС

Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин РФ опубликовал доработанный проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с поправками в техрегламент ЕАЭС о безопасности алкоголя - в обновленном проекте министерство предлагает ужесточить требования к содержанию солода в пиве, следует из текста проекта на портале regulation.gov.ru.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 1 января 2022 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Экономика

По материалам: ria.ru
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