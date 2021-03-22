Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом

Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом

Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежомФото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство финансов России предупредило о возросших рисках ареста и блокировки российских активов за рубежом. Об этом ведомство сообщает в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает газета «Известия».

В частности, речь идет об активах в США и Западной Европе. В ведомстве отмечают, что защититься от таких рисков позволит предоставление иностранным правительствам свободных средств ФНБ в виде кредитов на закупки российской продукции.

На размещение свободных средств ФНБ предусмотрен ряд ограничений. Перечень вложений утверждается правительством. При этом, участие ФНБ в проекте не должно быть выше 25 процентов от объема частных вложений и 40 процентов от суммы заемного финансирования, а сумма вложений не должна превышать одного триллиона рублей в течение трех лет. Кроме того, рентабельность инвестиций или процентные доходы по межгосударственным кредитам должны быть не менее доходности ОФЗ.

Отмечается, что установленные ограничения можно нарушить. Однако для этого будет необходимо специальное решение президента или председателя правительства.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

СМИ узнали о планах Минфина по ограничению вложений в токены
Минфин планирует бюджет, исходя из нулевого остатка резервного фонда
ФНБ в феврале сократился на 30,8 млрд рублей
Россия сократила вложения в госбумаги США до 10 млрд долларов