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Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США

Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции СШАФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Новые антироссийские санкции США лишь ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках. О стратегии России рассказал РБК заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

По его словам, «деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств».

Он также напомнил, что санкционное давление на Россию «включилось не 2 марта». Чиновник отметил, что подобная политика проводилась еще во времена СССР, однако это «не мешало стране развиваться».

Ранее стало известно, что новые американские санкции в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении. Тогда Бочаров объяснил, что многие крупнейшие компании российской радиоэлектронной промышленности уже находятся в американских санкционных списках, поэтому импортозамещение по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Они стали продолжением ограничительных мер, введенных в начале марта. В течение трех месяцев ограничения могут еще расширить и тогда под угрозу рискует попасть российский госдолг. Уже в июне Вашингтон может ввести запрет на кредитование госструктур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским госдолгом.

В Кремле, говоря о рисках из-за санкций, отмечали, что Россия вынуждена будет применять необходимые меры для минимизации последствий от них.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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