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Минпросвещения проанализировало, как улучшить обучение истории по результатам "Диктанта Победы"

Минпросвещения проанализировало, как улучшить обучение истории по результатам "Диктанта Победы"

Министерство просвещения РФ по итогам акции "Диктант Победы" провело анализ того, как можно улучшить преподавание истории в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"По итогам прошедших "Диктантов Победы" мы проанализировали результаты и посмотрели, в том числе, как можно улучшить и преподавание истории, проведение информационной работы по Великой Отечественной войне, по тем событиям, которые навсегда останутся в нашей памяти", - отметил министр просвещения в ходе брифинга организаторов международной патриотической акции "Диктант Победы" в МИА "Россия сегодня".

Кравцов уточнил, что цель министерства – получение российскими школьниками качественных знаний путём создания увлекательных материалов по истории, моделирования тех или иных исторических событий, показывая их в динамике. Он добавил, что активное содействие в реализации таких намерений Минспровещения окажут такие акции, как "Диктант Победы", которые, по его словам, будут основополагающими в этой работе.

В 2021 году "Диктант Победы" пройдёт 29 апреля, рассказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"Текущий год - это год 80-летия начала войны, конечно, часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа. [Часть вопросов будет посвящена] нашим великим полководцам, юбилей которых мы сегодня отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Константиновичу Жукову и маршалу Рокоссовскому", - отметил он.

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По материалам: uposters.ru
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