Минпросвещения проанализировало, как улучшить обучение истории по результатам "Диктанта Победы"

Вадим Карасев

Министерство просвещения РФ по итогам акции "Диктант Победы" провело анализ того, как можно улучшить преподавание истории в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"По итогам прошедших "Диктантов Победы" мы проанализировали результаты и посмотрели, в том числе, как можно улучшить и преподавание истории, проведение информационной работы по Великой Отечественной войне, по тем событиям, которые навсегда останутся в нашей памяти", - отметил министр просвещения в ходе брифинга организаторов международной патриотической акции "Диктант Победы" в МИА "Россия сегодня".

Кравцов уточнил, что цель министерства – получение российскими школьниками качественных знаний путём создания увлекательных материалов по истории, моделирования тех или иных исторических событий, показывая их в динамике. Он добавил, что активное содействие в реализации таких намерений Минспровещения окажут такие акции, как "Диктант Победы", которые, по его словам, будут основополагающими в этой работе.

В 2021 году "Диктант Победы" пройдёт 29 апреля, рассказал заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

"Текущий год - это год 80-летия начала войны, конечно, часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа. [Часть вопросов будет посвящена] нашим великим полководцам, юбилей которых мы сегодня отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Константиновичу Жукову и маршалу Рокоссовскому", - отметил он.