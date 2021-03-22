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Минздрав обновил карантинные зоны: Киевская область стала «красной»

Минздрав обновил карантинные зоны: Киевская область стала «красной»

Министерство здравоохранения в воскресенье обновило разделение страны на карантинные зоны, добавив Киевскую область к «красным» регионам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо Киевщины в «красной» зоне оказались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Одесская области, а также столица.

В «оранжевой» зоне находится 12 регионов — Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области пока остаются в «желтой» зоне карантина.

Как известно, Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности «желтый», «оранжевый» или «красный».

Напомним, что 20 марта «красный» уровень эпидемической опасности установили на территории города Киева и Одесской области. В то же время решение о том, будет ли работать в Киеве общественный транспорт, будет принято 22 марта.

Фото 048.ua/

Украина

По материалам: fakty.ua
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