Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС

Алексей Вольцев

Глава российского кабмина обсудит обоюдоинтересные темы со своим казахстанским коллегой.

Встреча премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым состоится в Москве в понедельник 22 марта.

Темы встречи обозначили в пресс-службе кабмина России.

“Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес”, – отмечается в сообщении для прессы.

Как напомниает ТАСС, в последний раз Мишустин и Мамин имели встречу в февраля в Алма-Ате в рамках заседании Евразийского межправительственного совета и форума Digital Almaty 2021.

“С тех пор премьер-министры России и Казахстана стран трижды говорили по телефону, в последний раз – 17 марта”, – уточняет издание.

В ходе телефонных переговоров речь шла об актуальных вопросах сотрудничества двух государств и совместного взаимодействия в ЕАЭС.

Кроме того, в ходе разговора премьеров 16 февраля особое внимание было уделено, в частности, совместным мерам по борьбе с распространением коронавируса.

РИА “NEWSTES” писало, российский автомобильный концерн АвтоВАЗ планирует вернуться на рынок Казахстана.

Автомобили гиганта из Тольятти стали дефицитом в Казахстане. Это вызвано сложностями с местным производством, которое пришлось остановить в минувшем ноябре.

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