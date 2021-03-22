Мясников предупредил о скором всплеске туберкулеза в России

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россию ожидает скорый всплеск заболеваемости туберкулезом из-за пандемии коронавируса. С таким предупреждением в беседе с URA.RU выступил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, из-за COVID-19 в стране снизилось внимание к туберкулезу, также замедлилась работа по выявлению носителей этого заболевания. «Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна — это 100 процентов», — уверен специалист.

Доктор добавил, что ситуация с туберкулезом в России «куда хуже, чем в европейских странах и Америке». «У нас на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих странах около 10», — пояснил Мясников.

Он подчеркнул, что похожая плачевная ситуация и с другими заболеваниями, в частности с онкологическими. Врач заключил, что борьбу с туберкулезом осложняет то, что лекарства не всегда могут помочь — «из-за большой резистентности к антибиотикам».

Ранее Мясников назвал напиток, который способен привести к заражению туберкулезом и другим серьезным последствиям для организма. По словам доктора, речь о парном молоке. Он пояснил, что такое молоко содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза.