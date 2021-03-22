Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, а из-за COVID-19 люди не проходили обследования.
"<...> Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.'>
Кроме того, по словам Мясникова, у медиков снижаются возможности лечения туберкулеза из-за резистентности инфекции к антибиотикам.
Его опасения подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник, отметив, что ситуация опасна.
"Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.
Также врач напомнила, что коронавирус влияет на легкие, что может в будущем повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать к заражению туберкулезом. Оно, по словам врача, содержит массу бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены, а также элементы, разжижающие кровь.