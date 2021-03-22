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Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни

Мясников предупредил об угрозе вспышки в России смертельной болезни
В России из-за пандемии коронавируса может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом, предупредил в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что это заболевание никуда не уходило, а из-за COVID-19 люди не проходили обследования.

"<...> Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.

Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", — рассказал врач, отметив, что за рубежом на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших, а в России — от 60 до 100.'>

Кроме того, по словам Мясникова, у медиков снижаются возможности лечения туберкулеза из-за резистентности инфекции к антибиотикам.


Его опасения подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник, отметив, что ситуация опасна.

"Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других", — пояснила она.

Также врач напомнила, что коронавирус влияет на легкие, что может в будущем повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.

Ранее Александр Мясников предупредил, что парное молоко может способствовать к заражению туберкулезом. Оно, по словам врача, содержит массу бактерий. Кроме того, в состав парного молока входят эстрогены, а также элементы, разжижающие кровь.

Россия

По материалам: ria.ru
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