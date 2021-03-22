Могла лишиться руки! Актриса Ольга Погодина вспомнила, как столкнулась с онкологией

Анастасия Иванова

Погодина рассказала о смерти любимого, болезни и проблемах с бандитами.

Ольга Погодина стала новой героиней шоу «Судьба человека». Во время разговора с Борисом Корчевниковым Ольга призналась, что до того, как она стала счастливой, пережила много трагедий.

Например, в 90-е, когда она жила в Болгарии, ее подставили партнеры по бизнесу, и ей пришлось уехать из страны. Бандиты после этого выбивали из нее долг.

Не везло Ольге и в личной жизни. Ее возлюбленный, с которым у нее завязались отношения в 20 лет, погиб. Позже и вовсе Погодина заболела. Из-за недуга актриса даже могла покончить со своей карьерой. Несколько лет назад у Ольги обнаружили рак костей, и она могла даже лишиться руки.

Сейчас у Ольги все хорошо. У нее есть супруг Алексей Пиманов, с которым она счастлива в браке уже четыре года. Она старается не обращать внимания на слухи о том, что она якобы увела своего мужа из другой семьи. Погодина наслаждается всем, что сейчас с ней происходит.