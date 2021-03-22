Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные

Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные

Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные
Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Американский мультфильм был снят студией Walt Disney Animation Studios. Согласно сюжету, одинокая воительница отправилась вместе со своим миниатюрным броненосцем Тук-Туком на поиски единственного выжившего дракона. Российская премьера мультфильма состоялась 4 марта.

Второе место рейтинга занимает российский драматический фильм "Пальма" со сборами 106,7 миллиона рублей за выходные.


Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и другие. Фильм основан на реальных событиях 70-х годов прошлого века. Овчарка Пальма два года ждала в аэропорту Внуково хозяина, который оставил ее у трапа самолета. В российский прокат фильм вышел 18 марта.

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"
1 из 5Кадр из фильма "Пальма"© Предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
2 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
3 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
4 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
5 из 5Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма" © Фото : предоставлено компанией Марс Медиа 1 из 5Кадр из фильма "Пальма"© Предоставлено Централ Партнершип2 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип3 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип4 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип5 из 5Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма" © Фото : предоставлено компанией Марс Медиа

Третью строчку рейтинга занял фильм "Никто". Согласно сюжету, ничем непримечательный Хатч Мэнселл живет обычной жизнью. Однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Как выяснилось позже, это был брат влиятельного гангстера, который теперь хочет отомстить. Картина за минувший уик-энд заработала более 95,6 миллиона рублей.

© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
1 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
2 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI© Предоставлено UPIКадр из фильма "Никто"
3 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI1 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI2 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI3 из 3Кадр из фильма "Никто"© Предоставлено UPI

На четвертой позиции рейтинга расположился российский комедийный фильм "Пара из будущего" со сборами 60 миллионов рублей за выходные. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. Фильм вышел в прокат 4 марта. Супружеская пара Евгений и Александра попадают в прошлое в тот самый момент, когда Евгений сделал ей предложение. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.


Закрывает рейтинг мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии". Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Однажды она получает задание расследовать загадочное исчезновение Короля. Ее напарником становится ее родной брат Ганзель, который является известным мошенником, бросающим тень на безупречную репутацию суперагента. Картина за минувшие выходные заработала более 29 миллионов рублей.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере
Жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере
Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви
Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви
Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Ретейлеры прокомментировали сообщения о подорожании одежды к лету
Более 2,5 тысячи ребят приехали в «Артек» на смену «Мы – дети Галактики»
Более 2,5 тысячи ребят приехали в «Артек» на смену «Мы – дети
Школы Приморья получили 13 новых автобусов
Школы Приморья получили 13 новых автобусов
Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея Ильина
Бездетность в первом браке, измена жене – горькая исповедь Андрея
Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом снялась в шоу Андрея Малахова
Уберите детей от экранов! Алиса Аршавина с провалившимся носом
Ольга Бузова о боли на шоу «Маска»: «Безумно ломило травмированную спину, кружилась голова»
Ольга Бузова о боли на шоу «Маска»: «Безумно ломило травмированную
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22 марта
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского спецназа
The Telegraph: Великобритания создаст подразделения антироссийского
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска «Ну, погоди»
Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу про онанизм
При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора

Еще по теме

Фильм "Том и Джерри" возглавил российский прокат в выходные дни
Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил прокат в России в выходные
Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные