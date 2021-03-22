Мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России в выходные

Лидия Мартынова

Приключенческий мультфильм "Райя и последний дракон" возглавил прокат в России и СНГ в выходные дни, собрав 107,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Американский мультфильм был снят студией Walt Disney Animation Studios. Согласно сюжету, одинокая воительница отправилась вместе со своим миниатюрным броненосцем Тук-Туком на поиски единственного выжившего дракона. Российская премьера мультфильма состоялась 4 марта.

Второе место рейтинга занимает российский драматический фильм "Пальма" со сборами 106,7 миллиона рублей за выходные.

Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Евгения Дмитриева и другие. Фильм основан на реальных событиях 70-х годов прошлого века. Овчарка Пальма два года ждала в аэропорту Внуково хозяина, который оставил ее у трапа самолета. В российский прокат фильм вышел 18 марта.

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"1 из 5Кадр из фильма "Пальма"© Предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"2 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"3 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"4 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"5 из 5Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма" © Фото : предоставлено компанией Марс Медиа 1 из 5Кадр из фильма "Пальма"© Предоставлено Централ Партнершип2 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип3 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип4 из 5Съемки фильма "Пальма"© Фото : предоставлено Централ Партнершип5 из 5Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма" © Фото : предоставлено компанией Марс Медиа

Третью строчку рейтинга занял фильм "Никто". Согласно сюжету, ничем непримечательный Хатч Мэнселл живет обычной жизнью. Однажды, спасая женщину от нападения бандитов, он отправляет одного из хулиганов в больницу. Как выяснилось позже, это был брат влиятельного гангстера, который теперь хочет отомстить. Картина за минувший уик-энд заработала более 95,6 миллиона рублей.

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На четвертой позиции рейтинга расположился российский комедийный фильм "Пара из будущего" со сборами 60 миллионов рублей за выходные. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова. Фильм вышел в прокат 4 марта. Супружеская пара Евгений и Александра попадают в прошлое в тот самый момент, когда Евгений сделал ей предложение. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости.

Закрывает рейтинг мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии". Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Однажды она получает задание расследовать загадочное исчезновение Короля. Ее напарником становится ее родной брат Ганзель, который является известным мошенником, бросающим тень на безупречную репутацию суперагента. Картина за минувшие выходные заработала более 29 миллионов рублей.