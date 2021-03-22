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Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно

Мужчины поделились способами побороть зависимость от порноФото: Andrew Neel / Unsplash

Пользователи Reddit поделились своими способами побороть зависимость от порно. Секреты, которые помогли им избавиться от тяги смотреть ролики для взрослых, мужчины раскрыли под постом пользователя с ником @greeen93.

Один из пользователей написал, что помочь в борьбе с порно может небольшой самообман. «Не говори "Я больше никогда в жизни не буду смотреть порно". Вместо этого скажи себе "Я не буду смотреть порно сегодня" и повторяй это каждый день», — порекомендовал он.

Кроме того, мужчине посоветовали разобраться в том, откуда у него взялась эта зависимость. Девушка с ником @Mari_mari__ предположила, что просмотр порно может быть реакцией на стресс. В этом случае она призвала автора поста найти другой источник борьбы с негативными эмоциями, например, физические упражнения.

«Ключ к свободе — это изучить себя и понять, почему тебе кажется необходимым смотреть порно», — согласился еще один из комментаторов. Пользу физических упражнений подтвердил и другой пользователь: «Неделю назад я перестал смотреть порно. Теперь больше тренируюсь. Просто постарайся найти что-то, что подарит тебе другие эмоции».

Некоторые также заявили, что избавиться от тяги к фильмам для взрослым им помогли новые увлечения. «Мне помогло хобби, благодаря которому я все время занят», — отметил Cliffbreaker-d.

Ранее эксперты в области здравоохранения объяснили, как просмотр видео для взрослых может негативно повлиять на здоровье. Специалисты отметили, что из-за порно у людей создается нереалистичное представление о сексе. Кроме того, в роликах часто демонстрируют жестокость мужчин по отношению к женщинам. Любители подобных видео также рискуют впасть в зависимость от них.

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По материалам: lenta.ru
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