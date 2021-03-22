Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно
Пользователи Reddit поделились своими способами побороть зависимость от порно. Секреты, которые помогли им избавиться от тяги смотреть ролики для взрослых, мужчины раскрыли под постом пользователя с ником @greeen93.
Один из пользователей написал, что помочь в борьбе с порно может небольшой самообман. «Не говори "Я больше никогда в жизни не буду смотреть порно". Вместо этого скажи себе "Я не буду смотреть порно сегодня" и повторяй это каждый день», — порекомендовал он.
Кроме того, мужчине посоветовали разобраться в том, откуда у него взялась эта зависимость. Девушка с ником @Mari_mari__ предположила, что просмотр порно может быть реакцией на стресс. В этом случае она призвала автора поста найти другой источник борьбы с негативными эмоциями, например, физические упражнения.
«Ключ к свободе — это изучить себя и понять, почему тебе кажется необходимым смотреть порно», — согласился еще один из комментаторов. Пользу физических упражнений подтвердил и другой пользователь: «Неделю назад я перестал смотреть порно. Теперь больше тренируюсь. Просто постарайся найти что-то, что подарит тебе другие эмоции».
Некоторые также заявили, что избавиться от тяги к фильмам для взрослым им помогли новые увлечения. «Мне помогло хобби, благодаря которому я все время занят», — отметил Cliffbreaker-d.
Ранее эксперты в области здравоохранения объяснили, как просмотр видео для взрослых может негативно повлиять на здоровье. Специалисты отметили, что из-за порно у людей создается нереалистичное представление о сексе. Кроме того, в роликах часто демонстрируют жестокость мужчин по отношению к женщинам. Любители подобных видео также рискуют впасть в зависимость от них.