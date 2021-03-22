Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело

На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело

На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное делоАндрей ЛавровКадр: сериал «След»

На актера сериала «След» Андрея Лаврова завели уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшую помощницу руководителя московского управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Отмечается, что дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ заведено в отношении мужчины, который с ножом в руке преследовал инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы. Статья предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

20 марта сообщалось, что 44-летний Лавров был задержан полицией после того, как подошел к инспектору и начал выкрикивать угрозы убийством в его адрес. Артист дал признательные показания. Инцидент, произошедший на Котельнической набережной, попал на видео.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце Иосифе Кобзоне
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
СМИ: звезду сериалов "Универ" и "След" задержали за нападение с ножом на автоинспектора
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело после избиения врача
СКР возбудил дело против актера Валерия Николаева