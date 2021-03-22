На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело

Вадим Карасев

Андрей ЛавровКадр: сериал «След»

На актера сериала «След» Андрея Лаврова завели уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшую помощницу руководителя московского управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

Отмечается, что дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ заведено в отношении мужчины, который с ножом в руке преследовал инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы. Статья предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

20 марта сообщалось, что 44-летний Лавров был задержан полицией после того, как подошел к инспектору и начал выкрикивать угрозы убийством в его адрес. Артист дал признательные показания. Инцидент, произошедший на Котельнической набережной, попал на видео.