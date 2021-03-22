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На ВДНХ представили номинацию "Сказки о космосе"

На ВДНХ представили номинацию "Сказки о космосе"

В павильоне "Космос и авиация" на ВДНХ состоялась презентация специальной номинации "Сказки о космосе" XVIII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" (проект реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей"). Стало известно, что авторы лучших работ получат не только призы, но и возможность увидеть запуск ракеты с космодрома "Восточный".

"У нас уже подготовлена обширная экскурсия, которая позволяет не только оценить подготовку к запуску, но и посетить вместе со специалистами все этапы, включая запуск ракеты. И сейчас наша цель – синхронизировать экскурсию и запуск ракет, чтобы победители конкурса смогли увидеть это незабываемое зрелище", – сообщил директор департамента развития персонала и сопровождения проектов "Роскосмоса" Дмитрий Шишкин.

Принять участие в номинации "Сказки о космосе" могут дети в возрасте до 13 лет. Как отметил руководитель проектов АНО "Россия – страна возможностей" Лука Горубин, недооценивать детское творчество нельзя.

"Взгляд детей уникальный, чистый, новый, поэтому у нас и нет нижнего возрастного порога. Мы хотим увидеть их видение, их надежды, их фантазии. И в этом вся ценность", – считает Горубин.

Пожелать успехов юным участникам вызвался космонавт Валерий Токарев. Он отметил, что конкурсанты не должны ограничивать себя, ведь для настоящих и будущих свершений стране нужны яркие и мыслящие нешаблонно люди.

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По материалам: uposters.ru
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