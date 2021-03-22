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"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
Читатели японского журнала Shukan Gendai возмутились из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном.

Издание опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его "неслыханной провокацией" и "демонстрацией силы". Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты "Красная звезда", что полет был плановым и прошел "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами.

Россия

По материалам: ria.ru
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