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«Надо опять заняться ею»: скопинский маньяк заявил, что готов «помочь» в зачатии бывшей пленнице

«Надо опять заняться ею»: скопинский маньяк заявил, что готов «помочь» в зачатии бывшей пленнице

Виктор Мохов все еще испытывает чувства к своим жертвам — Екатерине Мартыновой и Елене Самохиной. Более того, он готов помочь одной из девушек снова стать матерью.


70-летний Виктор Мохов известен всей стране как скопинский маньяк. В далеком 2000 году он похитил двух несовершеннолетних девушек, удерживал их в плену и насиловал более четырех лет. За это время одна из узниц Елена Самохина дважды стала матерью.

Своих сыновей Мохов подкидывал в подъезды ближайших домов, а после не интересовался судьбой мальчиков. После освобождения из плена Елена Самохина и Екатерина Мартынова начали жизнь с чистого листа. Как оказалось, Мохов следил за судьбами девушек из тюрьмы.

«Катя там жила, но не рожала, а Лена рожала. Сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена — нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил Мохов в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Также маньяк признался, что все еще испытывает чувства к Екатерине Мартыновой. Он мечтает встретиться с девушкой, чтобы извиниться перед ней. Общаясь с Собчак, маньяк даже согласился записать видеообращение для бывшей пленницы. «Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые тебе пришлось перенести по моей вине. Я к тебе и к Лене всегда относился с уважением», — подчеркнул маньяк.

Вот только Мартынова не поверила словам преступника. По мнению бывшей пленницы, Мохов не жалеет о произошедшем. «Я не понимаю зачем он хочет встретиться со мной. Этого не будет. Конечно, он не раскаивается», — уверена Екатерина.

Елена Самохина, в отличие от Мартыновой, категорически отказывается общаться с прессой. Для нее любые вопросы, касающиеся Мохорова и рожденных от него детей, являются табу. Сам же скопинский маньяк не считает себя плохим человеком, заявляя, что каждый может оступиться.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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