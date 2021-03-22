Настя Ивлеева: «Если четвертым ведущим премии МУЗ-ТВ станет Ольга Бузова, это будет полный кринж»

Анастасия Иванова

Сегодня утром в столице состоялся традиционный завтрак в преддверии премии Муз-ТВ, на котором были объявлены имена ведущих церемонии награждения. Но, конечно, не обошлось без интриг и расследований.

Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Александр Ревва... Вот они — официально названные ведущие, так сказать, три кита, на которых будет держаться мероприятие. Однако организаторы подготовили сюрприз. Имя четвертого ведущего (или ведущей) останется загадкой вплоть до 4 июня.

Многие присутствующие предположили, что той самой загадочной звездой в четверке ведущих премии может стать Ольга Бузова.

«Интересно, кто будет четвертым ведущим? Если Ольга Бузова, это был бы полный кринж», — сказала Настя Ивлеева. Однако Ксения Собчак предостерегла собравшихся, а заодно и организаторов: «Друзья, любое мероприятие, которое будут вести Бузова и Собчак, рискует превратиться в «ДОМ-2».





Ксения Собчак появилась на пресс-завтраке в компании звезды TikTok Дины Саевой. Телеведущая познакомила популярную блогершу с Сергеем Лазаревым и поинтересовалась, знает ли та его песни. 21-летняя Дина честно призналась, что с творчеством певца не знакома, более того, реально не вспомнила ни одного хита, когда их напел сам исполнитель.



«Так красиво», «В самое сердце», — начал перечислять свои песни Сергей, продолжая наблюдать растерянность и непонимание на лице Дины. «Я считаю, новое поколение должно знать, что было «до», — не выдержал певец.



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«А я не захламляю голову», — призналась самая популярная на сегодняшний день видеоблогерша. «А надо бы захламлять! Я, например, не захламляю голову 15-секундными видео, которые не несут никакой ценности. Ну в любом случае рад познакомиться. Может, вы для меня откроете мир TikTok, потому что я просто профан», — завелся было Сергей.



Ксения Собчак с интересом следила за развитием спора. Но в конце концов заступилась за свою новую протеже: «Возможно, она не знает Валерия Леонтьева, но она слушает Элджея и знает его песни наизусть. Это и есть смена эпох — и это классно. Поэтому я хочу пожелать премии Муз-ТВ двигаться в этом направлении, и я рада, что мы движемся туда все вместе».