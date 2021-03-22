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Настя Паршина с сыном выписалась из роддома

Настя Паршина с сыном выписалась из роддома

Наконец-то Никита Уманский встретил Настю Паршину, которая вместе с сыном выписалась из роддома. Буквально вчера он делился с подписчиками размышлениями о том, каким сентиментальным он стал с появлением сына. Даже получил серию упреков за то, что оставляет без внимания своего старшего ребенка, но это не помешало ему радоваться встрече с Настей и малышом.

Никита Уманский так ждал выписки Насти Паршиной из роддома, и наконец-то дождался. Блондинку отпустили домой, анализы были хорошими. Никита приехал забрать Настю не один, а вместе с товарищами по проекту. Но так как изначально выписку собирались перенести, то прибыли не все, кто был должен, пишет newstes.ru.
В планах у Уманского устроить праздник для всей компании друзей. Он не собирается прятать своего сына от окружающих и уже заверил фолловеров, что совсем скоро они увидят малыша во всей красе. А пока они находятся в ожидании новостями поделились Майя Донцова и Алексей Купин, подробно описавшие младенца.

По словам Купиных, ребенок имеет сильное сходство со своей мамой, а глаза у него, как у отца. Но у них есть черная радужка, как у мамы. Пользователи просто в восторге и не сомневаются, что у них очаровательный малыш. Никита с этим согласен, он счастлив от того, что теперь он дважды отец, хотя и не упоминает про первенца.

«Только о гулянках думает», «Маленький ребенок только из больницы. Мамочка недавно родила. Какие гулянки?», «Уманский во всей красе. Вечеринка на первом месте», - возмущаются пользователи.

Сына Никита и Настя назвали Арианом. Некоторые ее поклонники считают, что отцовство Уманского сведется к восторгам в соцсетях, а реальной помощи от него Настя не получит. Во время ее беременности он не отказывал себе ни в каких удовольствиях, часто отдыхал без нее, а теперь вряд ли сможет превратиться в няньку, которая меняет подгузники и поет колыбельные.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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