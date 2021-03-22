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Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери

Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
Спасти жизнь годовалой девочки, находившейся двое суток в квартире с умершей матерью в Москве, удалось благодаря коту, пишет "МК".

Ранее в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что решение о судьбе ребенка примут после выписки из больницы. Жизни девочки ничего не угрожает.

Как пишет газета, за несколько дней до случившегося 38-летняя москвичка сообщила родным, что собирается поехать на дачу со своей маленькой дочкой. Вскоре женщина перестала выходить на связь. Тогда бабушка девочки решила проведать родственников, однако не смогла попасть в их квартиру.


При этом, стоя у двери, она услышала услышала громкое мяуканье кота, которого обычно брали с собой на дачу. Пожилая родственница заподозрила неладное и поспешила вызвать скорую помощь. Врачи обнаружили в квартире тело женщины. Ее годовалая дочь оказалась жива и попала в медучреждение.


В департаменте соцзащиты уточнили, что ранее многодетная семья получала поддержку специалистов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Сейчас старшие дети проживают с отцом.

Россия

По материалам: ria.ru
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