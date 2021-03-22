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Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе

Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе

Во время обстрела оккупантами украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе 20 марта погиб военнослужащий из Кропивницкого Кирилл Быковский.

Об этом рассказал глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале.

«Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою», — написал он.

Кроме того, в военном комиссариате Кропивницкого «Суспильному» уточнили, что военного 1992 года рождения вражеский снайпер смертельно ранил в правое плечо. Тело бойца перевезут в Кропивницкий ориентировочно 22 марта.

Напомним, 20 марта вблизи Шумов украинский военный получил пулевое ранения. Его пытались доставить в медицинское учреждение, но во время транспортировки военный умер. Военнослужащие Объединенных сил отреагировали на обстрел со стороны противника огнем в ответ.

Это уже третья потеря среди украинских военных за последние три дня. Так, в пятницу, 19 марта, на Донбассе погиб военный во время обстрела позиций вблизи Водяного, где оккупанты били из минометов и другого оружия. А в четверг смертельное ранение получил украинский военный вблизи Пивденного.

Фото пресс-центра Штаба ООС

Украина

По материалам: fakty.ua
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