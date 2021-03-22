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Названы лучшие сервисы вызова такси

Названы лучшие сервисы вызова таксиФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») качества приложений специализированных сервисов вызова такси и назвало лучшие из них.

По статистике, в 2020 году 66 процентов россиян пользовались такси (в крупных городах — 73 процента). Четыре процента заказывали такси ежедневно. Большинство жителей страны доверяют приложениям агрегаторов и таксопарков.

Исследование проводилось в два этапа. Сначала приложения тестировали обычные пользователи, затем специалисты проверяли их с помощью специализированного программного обеспечения, оценивая 139 критериев, среди которых безопасность, удобство, производительность и надежность.

При проверке функциональности приложений эксперты выявили, что только у «Ситимобил», Gett и «Рутакси» есть возможность поделиться ссылкой на поездку с третьими лицами. Также специалисты и обычные пользователи обращали внимание на опции: связь с водителем до поездки, указание на наличие багажа, возможность просмотреть карточку водителя и автомобиля, недавние адреса, сообщить о том, что пассажиру потребуется помощь.

Все проверенные приложения оказались надежными и безопасными. Лучшими для операционной системы Android были признаны «Яндекс Go», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», на iOS — «Яндекс Go», Maxim и «Таксовичкоф».

Экономика

По материалам: lenta.ru
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