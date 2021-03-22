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Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатамиФото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press

Самая высокая отраслевая зарплата зафиксирована у нефтяников на Сахалине: они получают в среднем около 380 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Согласно рейтингу, на втором месте расположились работники финансовой сферы из Москвы, которые зарабатывают 187 тысяч рулей, а на третьем — представители добывающий отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с доходами примерно в 170 тысяч рублей. При этом самая низкая отраслевая зарплата (38 тысяч) в Мордовии в машиностроительной отрасли.

В целом, специалисты выяснили, что в регионах самые большие зарплаты получают представители добывающей промышленности, интеллектуального труда и финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Согласно исследованию «Работа.ру», зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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