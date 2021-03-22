Названы регионы с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Вадим Карасев

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press

Самая высокая отраслевая зарплата зафиксирована у нефтяников на Сахалине: они получают в среднем около 380 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Согласно рейтингу, на втором месте расположились работники финансовой сферы из Москвы, которые зарабатывают 187 тысяч рулей, а на третьем — представители добывающий отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с доходами примерно в 170 тысяч рублей. При этом самая низкая отраслевая зарплата (38 тысяч) в Мордовии в машиностроительной отрасли.

В целом, специалисты выяснили, что в регионах самые большие зарплаты получают представители добывающей промышленности, интеллектуального труда и финансовых услуг.

Ранее сообщалось, что россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно. Согласно исследованию «Работа.ру», зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений.