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Ник Кейв выбрал песни для своих похорон

Ник Кейв выбрал песни для своих похоронНик КейвФото: Johan Nilsson/ / Globallookpress.com

Австралийский музыкант Ник Кейв, фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds, выбрал песни для своих похорон. Об этом сообщает NME.

Артист порассуждал на эту тему, отвечая на письмо поклонника. Тот рассказал, что прощался с отцом под композиции Элвиса Пресли.

«Меня очень тронуло ваш письмо. Уверен, ваш папа доволен тем, что на похоронах звучал Элвис. Думаю, я был бы счастлив, если бы меня тоже проводили в последний путь под величайшего рок-н-ролльного певца всех времен», — отреагировал Кейв. Он пояснил, что хотел бы быть похороненным под песни Пресли Kentucky Rain и How Great Thou Art.

Ранее Кейв в своем блоге откровенно рассказал о расставании с британской исполнительницей Пи Джей Харви. Музыкант рассказал, что она позвонила ему и сразу заявила, что хочет расстаться с ним. На вопрос почему она ответила: «Просто все кончено». «Я был так удивлен, что чуть не выронил свой шприц», — признался он.

Кейв отметил, что подозревал глубоко внутри, что причиной расставания могла быть его наркозависимость, однако у них и помимо этого было много проблем.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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