Новый детский технопарк «Кванториум» создадут в Сургуте в 2021 году

Анастасия Иванова

Новый детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России создадут в Сургуте в 2021 году, сообщает информационно-аналитический интернет-портал «Новости Югры».

«В 2021 году запланировано создание 6571 места дополнительного образования детей и создание на базе общеобразовательной организации одного детского технопарка «Кванториум», – сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

На создание технопарка будет выделено 8,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 13 миллионов рублей – из окружного, а на создание новых мест дополнительного образования детей будет направлено 12,3 миллиона рублей из федерального бюджета и 19,2 миллиона рублей из окружного бюджета.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.