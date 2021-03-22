Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — полезная наука, которая помогает людям по всему миру прогнозировать изменения в своей жизни и предсказывать будущее. Воспользуйтесь советами экспертов, чтобы обойти стороной неурядицы.

Это довольно продуктивное время, причем как в сфере работы, так и в сфере любви. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в этот день полезно будет пользоваться практиками достижения целей.

Число-покровитель 22 марта 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет руководить миром в этот день, необходимо сложить все цифры даты 22.03.2021 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть, единицу. Получаем: 2+2+0+3+2+0+2+1+1=13. 1+3=4.

Число Четыре является символом единения четырех Стихий. Этот день будет находиться под управлением самого спокойного числа из всех. Сфокусироваться на чем-то хорошем будет гораздо проще, чем обычно. Главный символ этого дня — круг, разделенный на четыре равные части:





Важные события 22 марта из прошлого

Чтобы понять, каким будет этот день, достаточно вспомнить, каким он был в прошлом и чем он выделялся на фоне остальных.

В 1675 году в этот день был установлен нулевой меридиан в Гринвиче.22 марта 1772 года в Англии приняли официальный отказ от рабства.22 марта 1873 года запретили рабство в Пуэрто-Рико.В этот день в 1895 году был проведен первый в истории публичный показ кинофильма.

Описанные выше события показывают, насколько люди могут быть дипломатичными и готовыми даровать друг другу свободу. Это день открытости и демонстрации чести, доброты. Это великолепно сочетается с характером Четверки.

Главные талисманы 22 марта

Круглые украшения. Не важно, что это за камень или металл. Важно лишь то, какой формы изделие. Сферические или плоские круглые украшения пойдут на пользу всем людям. Они будут притягивать добро и благо.

Монеты. Это лучший финансовый талисман и оберег на 22 марта. В такой понедельник, как этот, не стоит обходиться без подобной защиты. Положите монетку в карман или держите ее на виду.

Советы нумерологов на этот понедельник

Советы экспертов в первую очередь касаются самого образа жизни. Не нужно спешить, принимать необдуманных решений и делать нечто такое, что может кого-нибудь расстроить. Не стоит мстить, переходить намеренно кому-то дорогу, провоцировать скандалы.

Освободите любимых людей от оков обязанностей. Четверка ценит свободу, поэтому необходимо позволить своим родным и близким делать то, что хотят они, а не вы. Не нужно ставить ультиматумов на работе и в общении с друзьями.