Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Оценены последствия введения новых американских санкций против России

Оценены последствия введения новых американских санкций против России

Оценены последствия введения новых американских санкций против РоссииФото: ANTON VAGANOV / Reuters

Новые американские санкции в области экспорта, связанного с нацбезопасностью, которые недавно вступили в силу, затронут менее одного процента годовых поставок США в Россию в денежном выражении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

Заместитель министра торговли и промышленности России Олег Бочаров объяснил, что многие крупнейшие компании российской радиоэлектронной промышленности уже находятся в американских санкционных списках, поэтому импортозамещение по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный.

17 марта США объявили о новых торговых санкциях против России. Данные ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. До 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения: в частности, на предметы, связанные с авиацией, космосом и предметами для шифрования и технологий программного обеспечения.

Эти санкции — продолжение ограничительных мер, введенных в начале марта. Тогда под санкции попали девять компаний из России, три — из Германии, и одна — из Швейцарии. В документах говорилось, что санкции против этих организаций вводятся «за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

В Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении России
Мантуров: Минпромторг готовил новые санкции для Турции
США внесли Россию в черный список по экспорту оружия
Пушков рассказал о причинах новых санкций США против России