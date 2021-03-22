Ольга Бузова о боли на шоу «Маска»: «Безумно ломило травмированную спину, кружилась голова»

Влада Некрасова

Во время участия в проекте телеведущей приходилось не только носить на себе тяжелую голову Розовой Пантеры, но и накладную грудь и ягодицы. Чего ей это стоило, и какими проблемами обернулось, Бузова поведала «NewsTes.ruу».

Артистка давала жюри много подсказок, намекая, что и как-то связана с фигурным катанием, и является лидером и личностью со стержнем. В какой-то момент Пантера даже игриво предложила Киркорову ее отшлепать, чем, видимо, пыталась намекнуть поп-королю об их близких отношениях. Однако, тот на наводку не среагировал. Поэтому удивился больше всех, когда Ольга сняла маску.

«Как мне было сложно прятать свой узнаваемый и потрясающий вокал, — смеясь, сообщила звезда. — Я прибегала к субтонам и мелизмам. А ты, Филипп, как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал?»

Шоу на НТВ далось телеведущей нелегко. Ведь буквально за пару месяцев до этого она закончила участвовать в другом, еще более трудозатратном и сложном проекте — «Ледниковый период». Там Бузова буквально освоила новую для себя профессию. В «Маске» ее тоже поджидало немало испытаний.

«Самым сложным, наверно, было выступать в тяжелой голове, в которой почти ничего не видно, она весила не меньше пяти килограммов, — поделилась Ольга со «NewsTes.ruом». — В некоторых программах видно, как охранники помогают мне подняться на сцену. А так как у меня длинные волосы, и костюмерам было сложно их спрятать, на меня надевали балаклаву. Маска давила на голову, бывало, что я находилась в ней больше часа, безумно болела спина, так как я травмировала ее на других шоу. Постоянно запотевали глаза, иногда кружилась голова на сцене от жары, потому что было неимоверно душно, а когда я снимала костюм — меня можно было выжимать».

О том, что артистка снимается в проекте, не подозревал никто из ее родных и друзей. Знали лишь несколько человек из команды, которые сопровождали Бузову на площадке.

«Я — настоящий партизан, — продолжает певица. — Продюсеры сказали, что никто не должен знать, поэтому не сказала даже родителям, плюс мы, конечно, подписали договор о неразглашении. Многие только вчера во время эфира на НТВ увидели, кто скрывается в Пантере. Сколько я получила сообщений! При этом подготовка к каждому номеру занимала очень много времени. Приходилось приезжать по несколько раз в неделю на репетиции танцев, на запись и выбор треков. Все удалось, как я хотела!»