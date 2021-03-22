«Он выберется»: дочь Валентина Юдашкина поделилась подробностями его состояния

Анастасия Иванова

Пять лет назад модельеру поставили страшный диагноз — рак пищевода. В борьбе за здоровье Юдашкину пришлось перенести ряд серьезных операций и химиотерапию, из-за которых он значительно потерял вес. Но долгое и тяжелое лечение лечение не влияет на настрой Валентина Абрамовича. Его дочь уверяет: папу не покидает оптимизм.

В рамках лечения 57-летний Валентин Юдашкин вынужден исчислять свою жизнь не годами, а периодами получения химиотерапии. Каждый день для модельера может стать последним, однако он не спешит опускать руки и активно занимается творческой деятельностью. Поддерживает Валентина Абрамовича в нелегкой борьбе за здоровье любящая семья. Благодаря близким Юдашкин, хоть внешне и ослаб, все же остается духовно сильным человеком.

«Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении, — заявила дочь кутюрье Галина. — На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется».

Напомним, что об онкологическом заболевании Юдашкин узнал в 2016-м. В тот год модельера стали мучить головные боли, оказалось, что это проявления метастаз, срочно требовалась помощь врачей. «Очень важен доктор в этой истории, которому будешь доверять. Он такой теплый и такой боец: не за медали, а за науку. Ему все равно, будет Юдашкин или бабушка — если он может ей помочь, он будет это делать. Тут не нужно имен, главное дойти», — говорил кутюрье в интервью Синдеевой.

К слову, тщательно следит за своим здоровьем и 31-летняя Галина Юдашкина, которая живет с мужем и детьми в Китае. «Спасибо Гонконгу за то, что можно заниматься на улице каждый день, не считая дождливых сезонов, но это всего пара недель. Утром я люблю бегать: либо это обычный бег, либо трейлраннинг по горам 7–10 км. Или занимаюсь хайкингом (пешая ходьба) на 10–15 км. Именно в Китае я открыла для себя этот вид спорта. Потрясающие виды, природа. Мы поднимались на 960 метров в высоту, красота невероятная. Также занимаюсь йогой или пилатесом», — делилась она с журналистами.

Звездная наследница также заботится об образовании сыновей: «Толя учится в школе, но пока преобладают занятия в Zoom. Два раза в неделю он ходит на теннис, китайский, английский, а дома онлайн занимается русским. Аркаша пока присоединяется к занятиям по английскому, детский сад начнется с сентября».