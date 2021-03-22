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Орландо Блума высмеяли за необычную диету

Орландо Блума высмеяли за необычную диетуФото: Globallookpress.com

Голливудского актера Орландо Блума высмеяли в сети после публикации британской газетой The Sunday Times интервью, в котором артист раскрыл подробности своей необычной диеты. Блума принялись сравнивать с главным героем книги и фильма «Американский психопат», пишет The Hollywood Reporter.

В интервью Блум в подробностях описал, как проводит свой день. «В девять утра я завтракаю, обычно это овсяная каша, немного фундукового молока, корица, ванильная паста, орехи, ягоды годжи, веганский протеиновый порошок, чашка чая PG tips. Мое питание на 90 процентов основано на растениях, я ем кусок хорошего красного мяса где-то раз в месяц. Я иногда смотрю на коров и думаю, что это самое прекрасные создания на планете», — заявил артист.

В той же беседе Блум сообщил, что иногда проводит время, «мечтая о ролях для себя и других — для представителей меньшинств и женщин». «Я пытаюсь быть голосом для всех», — подчеркнул он.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Блум потроллил читателей подробным описанием своей диеты. Многие обнаружили сходство слов актера с тем, как свои будни описывает главный персонаж «Американского психопата». В сети принялись записывать пародии на интервью кинозвезды.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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