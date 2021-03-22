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Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике

Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике

Виктория Романец и Антон Гусев отправились в очередное путешествие. В этот раз супруги решили отдохнуть в Мексике. Звезды «ДОМа-2» уже поделились яркими фото и видео.


Виктория Романец и Антон Гусев остановились в отеле, который расположен на побережье. Рядом с апартаментами находится огромный бассейн и рестораны. Супруги уже успели оценить местную кухню. «Есть острая еда и не очень. Ничего необычного. Блюда больше пробовать не рискую… после вчерашней курицы с хлебом в кукурузе», — написала в личном блоге 31-летняя экс-участница скандального проекта.

Если же мексиканская еда Романец не пришлась по душе, то от прогулки на яхте она осталась в восторге. «Глоток свежего воздуха! Экскурсия длинною в 11 часов», — отметила Виктория, опубликовав яркие видео.

Кажется, позже супруги планируют сменить геолокацию. Виктория сообщила, что на днях они переедут в другую гостиницу. «Вообще хотела начать делать фото, когда загар ляжет поболее. Но тут такое дело… мы двигаемся дальше и новый отель. Короче, нет времени! Ловите здесь и сейчас», — заявила звезда «ДОМа-2».

Пользователи Сети пожелали паре отличного отдыха. Многие попросили супругов выкладывать еще больше фото. «Боже, как там классно! Наслаждайтесь!»; «Обязательно показывайте нам всю красоту! Очень нравятся ваши снимки!»; «Какая вода! Заставили улыбаться и восхищаться!» — эмоционально отреагировали поклонники Виктории и Антона.



Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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