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Ответит за свои действия: у Авакова рассказали, что предъявили задержанному во время акции под ОП

Ответит за свои действия: у Авакова рассказали, что предъявили задержанному во время акции под ОП

В результате массовой акции под Офисом президента полиция задержала лишь одного человека. Владиславу С. уже предъявлены обвинения в хулиганстве. В полиции считают, что именно он бил стекла на входе в Офис президента. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В качестве доказательства хулиганских действий представитель МВД опубликовал в Facebook видео с акции. Уголовный кодекс за хулиганство (ч. 4 ст. 296) предусматривает до семи лет лишения свободы.


«Должен ли тот, кто вчера дерзко бил окна, отвечать за свои действия, или его нужно понять, простить и отпустить без наказания?» — заявил Геращенко.

Накануне полиция сообщила, что после акции у ОП задержала 25-летнего юношу из Винницкой области, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

В свою очередь, участники акции называют задержанного Владислава участником АТО, ветераном 93-й омбр. Движение «Рух Опору Капитуляції» утверждает, что задержали Влада не у Офиса президента, а уже после окончания акции на перекрестке Банковой и Институтской. У Печерского отделения полиции собралась группа поддержки, требовавшая отпустить задержанного.

Напомним, собравшиеся в субботу вечером на Банковой требовали освободить из СИЗО активиста Сергея Стерненко, осужденного к семи годам лишения свободы. Также в числе требований была отставка руководства МВД и генерального прокурора.

Украина

По материалам: fakty.ua
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