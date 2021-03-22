Павел Бабич признался, что ревнует Катю Скалон

Вадим Карасев

К Кате Скалон приехала в гости ее мама, а Павел Бабич уехал к своим родителям. Однако его отсутствие возле Кати вовсе не означает, что он не переживает о ней. Молодой человек опубликовал предупредительный пост для всех, кто захочет проявить внимание к его девушке. Пользователи посоветовали ему жениться, чтобы точно обозначить свою территорию.

«Красивая девушка своим присутствием всегда будет вызывать к себе внимание. Много кто начинает показывать свои перья. Но я не понимаю тех, кто подкатывает к девушке, зная, что у нее есть отношения. Шакалята хотят урвать кусочек...», - волнуется Бабич.

У Павла Бабича есть повод для беспокойства. Именно так восприняли его пост фолловеры. Павел отправился к своим родным, пока у них дома проживает мама Кати. Общение с ней ему пока не удалось наладить, да и не стремится Паша к этому. А вот чем занимается Катя в его отсутствие, его очень волнует. Он понимает, что его девушка очень красива и без внимания не останется, пишет newstes.ru.Спортсмен предупредил, что на его территорию в его отсутствие лучше не лезть, и сам он эти правила не нарушает. Пост вызвал бурную реакцию. Пользователи посоветовали Паше не тянуть и поскорее жениться на Кате. Ему досталась достойная девушка, которая всегда будет вызывать интерес. А лучше всего обозначать свою территорию женитьбой.Поклонники сочли очень милым, что Павел ревнует Катю, но успокоили его, что волнуется он напрасно - Катя никогда бы ему не изменила, ведь она его любит. И, видимо, именно поэтому в спортзал блондинка отправилась со своей мамой, чтобы Бабич был спокоен, что никто из спортсменов к ней не приближался. Так что мама вместо похода в кино осваивала беговую дорожку.Кое-кто напомнил Бабичу, что он ухаживал за Анитой Кобелевой, но Бабич ответил, что к Аните он пришел по сценарию, а никак не проявлял себя. Кстати, на проекте Катя общалась в довольно фривольной манере с окружающими мужчинами. Но так как с Павлом они чуть не расстались после ее дня рождения, она отказалась от дружбы с Максимом Моргенштерном и Женей Ромашовым.