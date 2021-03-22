Первый канал изменит формат вечернего шоу из-за болезни Урганта

Вадим Карасев

Фото: @urgantcom

Первый канал изменит формат развлекательного шоу «Вечерний Ургант», выходящего поздно вечером по будням, из-за болезни ведущего проекта Ивана Урганта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир», — отметила представитель Первого. По ее словам, у Урганта действительно подтвержден коронавирус.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что отмена съемок не планируется, и что «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме.

Утром 22 марта Ургант сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом. В комментариях зрители его шоу пожелали ведущему скорейшего выздоровления. Позже он уточнил, что в связи с подтвержденным диагнозом самоизолировался дома, но чувствует себя нормально.

С марта 2020 года программу несколько месяцев снимали без зрителей из-за пандемии. Ургант продолжал сниматься в передаче, приезжая в «Останкино». Позже ограничения ослабили, но уменьшили число зрителей в студии.