Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила Ефремова об ужасах пережитого

Влада Некрасова

Анна Мария не скрывает, что к ней всегда плохо относилась собственная мать. Ксения Качалина не только не занималась воспитанием дочери, но и поднимала на нее руку. Звездная наследница рассказала, какие трудности ей пришлось пережить.

Разумеется, тяжелое детство оставило отпечаток на характере и психике Анны Марии. С недавнего времени 20-летняя дочь Михаила Ефремова говорит о себе в мужском роде. Звездная наследница даже сменила имя — теперь ее зовут Аэм Тиллмари.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — заявила дочь актера в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Проблемы у Анны Марии были не только с родителями, но и друзьями. Девушка практически ни с кем не общалась, но однажды она познакомилась с мужчиной, с которым у нее случился первый сексуальный опыт. По словам дочки Ефремова, эти отношения она никогда не считала здоровыми.

«Про менструацию и секс узнала лет в 6-10. В жизни первый опыт был в 15-16, причем это травматичные воспоминания. Несколько моих друзей сфабриковали одну анкету в Интернете и начали массово искать мои страницы, массово писать не самые приятные вещи. В одном из писем увидел сообщение: «Давай я буду тебе другом». Произошло то, что я начал доверять этому человеку, мы очень сблизились, но ему было 27. Когда в 15 с тобой встречается 27-летний, то это откладывается на психике. Он меня не обидел, а травмировал. Отношения были года два. Хотела познакомить с папой, но он был занят бизнесом», — рассказала звездная наследница.

Из-за пережитого наследнице актера пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Как отметила дочь Михаила Олеговича, услуги специалиста стоят недешево. А деньгами Анне Марии помогает лишь ее крестная — Рената Литвинова.

«В данный момент она меня поддерживает и поддерживает хорошо. Рената переводит мне 40 тысяч. Встречаемся с ней раз в две недели. Если чего-то не хватает, то я ей докладываю. Но у меня нет особых требований, я предпочитаю одеваться в секондах, предпочитаю покупать продукты средней ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Соня, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец», — заключила девушка.