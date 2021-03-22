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Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска «Ну, погоди»

Премьера данного проекта запланирована на текущий 2021 год. Также известный исполнитель работает сейчас над другими музыкальными произведениями для данного мультфильма.

Как передают в пресс-службе студии «Союзмультфильм», известный певец, музыкант и автор песен Иван Дорн недавно стал создателем новой аранжировки для новой заставки перезапуска культового уже мультфильма «Ну, погоди».

«Из всех популярных исполнителей именно уникальный стиль Ивана Дорна, мелодичный, а также экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии, больше всего подошёл, как мы посчитали, для нашего нового мультипликационного сериала», – рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Следует заметить, что Дорн сам создал новую аранжировку для популярной композиции «Водные лыжи» известного венгерского композитора Тамаша Деака. Именно она, как многие знают, звучит в заставке классического мультфильма «Ну, погоди». Также Иван и его команда на данный момент работают и над другими песнями к новой версии сверхпопулярного мультфильма.

«Мы решили сейчас оттолкнуться от старого мелодического кода, но при этом пойти не сверху вниз, а даже наоборот . Таким образом, у нас сейчас остались те же ноты, остался также оттенок, привкус, если хотите знать, корней. Но и свеженького мы добавили: время должно все это отрабатываться в музыке, и у звука будет тогда современная фактура», – поделился музыкальными тонкостями Дорн.

Премьера данного проекта сейчас запланирована на 2021 год. Ожидается также, что первый сезон при этом будет состоять из целых 52 серий – неповторимый оригинал имел гораздо меньше. Главных героев мультфильма – Волка и Зайца, будут озвучивать Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

Сообщение Певец Иван Дорн стал автором новой аранжировки для заставки перезапуска «Ну, погоди» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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