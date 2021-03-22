Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Спорт » Плющенко остался под впечатлением от ответа Путина на слова Байдена

Плющенко остался под впечатлением от ответа Путина на слова Байдена

Как сообщает портал www.sportsdaily.ru, российский тренер и олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с поклонниками в личном аккаунте Инстаграм видео с президентом России Владимиром Путиным.

Правда, после этого поклонники Плющенко начали в комментариях писать, что отписываются от своего кумира. Фрагмент видео содержит ответ российского лидера на высказывания Джо Байдена, который назвал Путина убийцей. Президент РФ в свою очередь не мог не вспомнить детскую дразнилку «Кто как обзывается, тот так и называется». Кроме того, Путин отметил, что зачастую люди видят в других те черты, которые присущи им.

Вот каким был комментарий Плющенко:

“Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!”.

Однако, такой комментарий не понравился многим поклонникам. Так они заявили, что нет необходимости смешивать спорт и политику. Кто-то сразу отписался от спортсмена, а некоторые лишь пригрозили.


Сообщение Плющенко остался под впечатлением от ответа Путина на слова Байдена появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии
Лукашенко считает идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Трамп создает собственную соцсеть
Трамп создает собственную соцсеть
Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью
Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию
Депутат умерла во время перелета из Кубы в Германию
Лавров раскрыл суть западной дипломатии
Лавров раскрыл суть западной дипломатии
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе
Названо имя украинского бойца, погибшего возле Шумов на Донбассе
Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей
Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей
Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте
Дмитрий Шепелев похвастался первым важным достижением сына в спорте

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»
Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС

Еще по теме

Болельщики отписываются от Плющенко в Инстаграме после его заявления о Путине
Плющенко упал в глазах поклонников после нового фото в instagram
Плющенко обвенчался с Рудковской
Плющенко присоединился к движению Putin Team