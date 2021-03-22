Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой

Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой

Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкойФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Почти половина (45 процентов) молока и молочной продукции на полках российских магазинов оказалась просроченной. Об этом говорится в исследовании «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основании мониторинга 270 магазинов в 19 российских регионах.

Лидерами по просрочке оказались кефир, йогурты, творог, сметана, рассказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. Проверки проводились в таких крупных сетях, как «Атак», «Ашан», «Вкусвилл», «Лента», «Карусель», «Магнит», «О'КЕЙ» и других. Объем рынка молока и молочной продукции в штучном выражении таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить ситуацию, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в России нашли способ избежать дополнительного роста цен на молочную продукцию. Власти готовы дать денег из бюджета на переход отрасли на обязательную маркировку продукции.

Это обойдется в 8,6 миллиарда рублей. Деньги нужны, чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
"Единая Россия" приостановила членство пензенского губернатора
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дмитрий Певцов назвал фильм «Левиафан» гадостью
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с 27-летним
Дочь Ефремова рассказала о травмировавших ее в 15 лет отношениях с
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Российскую «кубышку» захотели потратить на помощь другим странам
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Россия начала поставлять газ в Китай рекордно дешево
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Почти половина молочной продукции в магазинах оказалась просрочкой
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в Болгарии
Россия пригрозила ответом на действия против своих дипломатов в
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
ЕС ввел санкции против двух чеченских силовиков
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала принять меры в ответ на санкции ЕС из-за Навального
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла самолета
ЦАГИ: разработана концепция микрорельефа поверхности для крыла
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие тромба
Кардиолог Хорошев рассказал, как самостоятельно определить наличие
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма из пяти человек
Госконтрактами на зарыбление южноуральских водоемов занимается фирма

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Минсельхоз РФ поддержал усиление контроля за ввозом белорусского молока
Глава Минсельхоза отказался запрещать белорусские молочные продукты
Найден способ избежать повышения цен на молоко в России
Роспотребнадзор выписал штрафы на 30 млн рублей за некачественную молочную продукцию