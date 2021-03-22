Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на носилках

Анастасия Иванова

Судебные приставы арестовали счет пенсионерки за неуплату кредита ее сыном, который умер 5 лет назад. Для прояснения ситуации потребовалась процедура идентификации личности. И у родных не было выбора, как отнести пожилую женщину в банк на носилках.

Со слов родственников пенсионерки, банк отказал в услуге выезда на дом, несмотря на то, что такая имеется и заявлена на сайте. Директор отделения «Почта банк» Ольга Очеретина заявила, что все действия сотрудников отделения были законны и у родственников были иные способы разрешения ситуации.

На происшествие отреагировал замглавы администрации района в социальной сфере Иван Дзюбан:

“Ситуацию, произошедшую в энгельсском отделении АО “Почта банк”, считаю недопустимой. Знаю, что Центр социального обслуживания выделил для пенсионерки спецтранспорт. Я уже связался с родственниками и готов оказать им всестороннюю поддержку. Но подобное халатное отношение со стороны сотрудников банка возмутительно. Сегодня, живя в век коммуникаций, пройдя острый период изоляции в пандемию, мы, к сожалению, сталкиваемся с подобными случаями. Мы понимаем, что безопасность и сохранность данных превыше всего, но существуют нормы морали”, цитирует чиновника «Life».

В сою очередь, представитель банка заявила, что необходимую информацию по карте можно было получить двумя способами: обратиться в банк с нотариально заверенной доверенностью или установить мобильное приложение, где данная информация доступна. В силу технических ограничений, на дому данная банковская услуга не оказывается. Родственники были осведомлены о таких возможностях, но выбрали наиболее сложный путь решения вопроса, привезя больную женщину на носилках в банк, подвергая риску ее здоровье.

Сообщение Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на носилках появились сначала на Информационное агентство "SM News".