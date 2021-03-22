Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»

Анастасия Иванова

Одно время Людмила Лядова была очень близка со своей помощницей Галиной Горбенко. Однако позднее композитор отстранила женщину от всех дел из-за подозрений в непорядочности.

У 95-летней Людмилы Людовой не было детей, зато композитора всегда окружали друзья и помощники. Многие из них мечтали завладеть недвижимостью звезды, но ближе всех к цели была Галина Горбенко. Эта женщина годами ухаживала за Людмилой Алексеевной, но за пять лет до смерти пианистки оказалась отстранена от всех дел.

Как выяснилось, отношения между Лядовой и Горбенко накалились задолго до этого. Людмила Алексеевна перестала доверять помощнице, прекрасно понимая, что та преследует собственные цели.

«Как мне объяснила Людмила Алексеевна, она отстранила Галину из-за того, что та плохо выполняла свои обязанности. Она говорила, что Галина присосалась к ней и не хочет оставить в покое. Мне хорошо запомнился один инцидент. После того, как у Людмилы Алексеевны случился первый инсульт, ко мне подошла Галина и сказал: «Людова тебе доверяет, попроси ее поставить подпись на чистом листе бумаги. А еще попроси ключи от квартиры. Мы там порядок наведем». Это страшный человек. Она укоротила жизнь Лядовой на несколько лет», — уверена подруга композитора.

Ирина Грибулина придерживается аналогичной точки зрения. По ее словам, Галина является крайне завистливым и опасным человеком. После того, как помощница была отстранена от дел, место рядом с Лядовой занял Виктор Дворовенко. «Виктор скрасил последние годы жизни Людмилы Алексеевны. Она была очень счастлива благодаря ему, ведь он помогал организовывать какие-то встречи, занимался творчеством Лядовой», — подчеркнула Грибулина.

Именно на Дворовенко композитор переписала свою элитную недвижимость. Галина Горбенко, присутствовавшая в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале, все обвинения в свой адрес опровергла. Женщина считает, что Лядова могла прожить дольше, но ее окружению это было невыгодно.