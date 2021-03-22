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Похудевший Азамат Мусагалиев получил комплименты от Веры Брежневой

Похудевший Азамат Мусагалиев получил комплименты от Веры Брежневой

Азамата многие привыкли видеть в одном образе — обаятельного мужчины в теле, который отменно шутит на канале ТНТ. В новом шоу «Музыкальная интуиция» он продемонстрировал, насколько сильно сбросил вес.


36-летний ведущий пришел в студию шоу «Музыкальная интуиция» в черном обтягивающем пиджаке и белой футболке под ним. Стильная прическа и внешний вид бросались в глаза. Первым это отметил комик Илья Соболев: «Невозможно не заметить, как сильно ты изменился». «Он так похорошел», — вторила ему певица Вера Брежнева.

Естественно, похудение Мусагалиева не могло не стать объектом всевозможных шуток и приколов со стороны коллег. «А куда делись 15 килограммов Азамата?» — отшутилась Марина Кравец.

Смущенный Азамат сначала стеснялся, а затем, услышав еще один комплимент, решился ответить: «Не могу с вами не согласиться». Правда, о том, как он смог похудеть — распространяться не стал.

Судя по всему, сбрасывал лишний вес ведущий канала ТНТ постепенно — еще в осенью его лицо явно было круглее, но затем можно проследить, как оно сдувается. Не известно, что стало причиной столь разительных перемен — социальные сети Азамат ведет не так активно, и по большей части там шутливые посты о жизни, путешествиях и байки о съемках.

Заметим, что комики канала ТНТ в последние несколько лет заметно преобразились – сильно похудел Гарик Мартиросян, накачался Тимур Батрутдинов, как и Илья Соболев. Выбивается из этой компании лишь Гарик Харламов, который никак не может сбросить лишние килограммы – и поэтому становится объектом шуток коллег.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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