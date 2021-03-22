Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом

Вадим Карасев

Фото: Stephane Mahe / REUTERS

Полиция французского города Марсель применила слезоточивый газ для разгона несанкционированного карнавала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В праздничной акции приняли участие более шести тысяч человек. По утверждению сил правопорядка, люди «проявили полную безответственность в период эпидемии», собравшись без масок и не соблюдая социальную дистанцию.

Полицейские применили спецсредства, когда толпа дошла до площади Жореса. Также было зафиксировано несколько случаев, когда участники шествия бросали в стражей порядка различные предметы. Задержано семь человек.

18 марта президент Франции назвал сроки борьбы с пандемией COVID-19 и предсказал стране «тяжелый период». После встречи с лидером страны мэр города Пуасси Карл Олив рассказал, как Макрон посещал местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле. «Нам будет тяжело до середины апреля», — цитирует Олив Макрона.

30 января в акциях протеста, прошедших во Франции, приняли участие более 32 тысяч человек. Манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли в разных городах Пятой республики. В столице мирный протест перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Стражи порядка применили против митингующих физическую силу, водометы и слезоточивый газ, их разгон попал на видео.