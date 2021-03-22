Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом

Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом

Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газомФото: Stephane Mahe / REUTERS

Полиция французского города Марсель применила слезоточивый газ для разгона несанкционированного карнавала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В праздничной акции приняли участие более шести тысяч человек. По утверждению сил правопорядка, люди «проявили полную безответственность в период эпидемии», собравшись без масок и не соблюдая социальную дистанцию.

Полицейские применили спецсредства, когда толпа дошла до площади Жореса. Также было зафиксировано несколько случаев, когда участники шествия бросали в стражей порядка различные предметы. Задержано семь человек.

18 марта президент Франции назвал сроки борьбы с пандемией COVID-19 и предсказал стране «тяжелый период». После встречи с лидером страны мэр города Пуасси Карл Олив рассказал, как Макрон посещал местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле. «Нам будет тяжело до середины апреля», — цитирует Олив Макрона.

30 января в акциях протеста, прошедших во Франции, приняли участие более 32 тысяч человек. Манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли в разных городах Пятой республики. В столице мирный протест перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Стражи порядка применили против митингующих физическую силу, водометы и слезоточивый газ, их разгон попал на видео.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские санкции
Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Названы лучшие сервисы вызова такси
Названы лучшие сервисы вызова такси
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Лавров прибыл с визитом в Китай
Лавров прибыл с визитом в Китай
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по

Еще по теме

Макрон назвал сроки «тяжелого периода» борьбы с пандемией
Для разгона митингующих в Стамбуле полицией был применён слезоточивый газ
Полиция применила слезоточивый газ при разгоне акции у посольства Ливии в Париже
Во время беспорядков в американском Портленде арестованы 29 человек