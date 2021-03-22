Полнолуние в марте 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Каждое Полнолуние уникально по своей энергетике, поэтому так важно прислушиваться к мнению астрологов. Их рекомендации помогут провести день успешно и не упустить удачу из-за необдуманных поступков.

Энергетика завершающего март Полнолуния не обещает быть тяжелой, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие дела приведут к успеху, а какие могут спровоцировать череду неудач. Это Полнолуние пройдет 28 марта в созвездии Весов, и в эти сутки важно быть осторожными в суждениях, чтобы избежать ненужного выяснения отношений и ошибок в делах.

Что можно делать в мартовское Полнолуние

Отдыхать. Полнолуние пройдет в воскресенье, и этот день прекрасно подходит для отдыха после трудовой недели. В это время можно восстановить энергию и силы, чтобы подготовиться к выполнению важных дел на грядущей неделе.

Заниматься решением бытовых вопросов. В воскресенье будет достаточно сил для того, чтобы прибраться в доме, выполнить несколько небольших дел и решить текущие бытовые проблемы.

Заниматься спортом. В Полнолуние ожидаемо появляется больше сил, которые нужно расходовать. Уместным будет потратить излишки энергии на физические упражнения, чтобы оставаться в хорошем настроении и снять стресс.

Загадывать желание. В конце марта каждый сможет загадать желание и попросить Вселенную об исполнении мечты. Она обязательно сбудется, если будет реальной.

Что нельзя делать 28 марта 2021 года

Ссориться и конфликтовать. Полнолуние — не время выяснения отношений. В воскресный день любые конфликты могут стать началом длительных ссор и даже привести к расставанию. Астрологи рекомендуют избегать агрессивно настроенных личностей и приводить чувства к гармонии, чтобы не реагировать остро на необдуманные слова окружающих.

Принимать серьезные решения. Под эгидой Весов многих будут одолевать сомнения, поэтому астрологи рекомендуют отложить решение важных задач и направить силы на более простую работу. Так получится уберечься от неверных выводов и ошибок.

Тратить. В день Полнолуния уместными будут крупные запланированные заранее покупки, а вот спонтанные траты приведут к финансовым проблемам. Для того, чтобы не провоцировать отток средств, стоит отказаться от мелких приобретений в пользу экономии.

Начинать что-то новое. Полнолуние — это кульминация событий и подведение итогов, поэтому любые новые начинания могут в будущем застопориться или привести не к тем результатам, которые были запланированы.

Начинать лечение. Считается, что в Полнолуние увеличивается риск получить осложнения и прочие неприятности со здоровьем, поэтому если есть возможность отложить лечение, его лучше не начинать 28 числа.

Брать в долг. В это Полнолуние лучше не одалживать деньги, не брать кредитов и ссуд, чтобы исключить неприятности в дальнейшем.