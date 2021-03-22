Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций

Лидия Мартынова

Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости.

Консультации продолжались более двух часов. После их окончания Антонов выглянул из главного входа в лобби, где его ждала пресса, и скрылся обратно, чтобы не общаться с журналистами.

После этого посол вышел из бокового входа здания МИД и по подземному переходу пошел в сторону одной из соседних гостиниц. Сопровождавших его журналистов Антонов спросил, не стыдно ли им. От общения с прессой посол отказался.