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Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций

Посол в США Антонов покинул здание МИД после консультаций
Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул здание российского МИД, куда приезжал на консультации, передает корреспондент РИА Новости.

Консультации продолжались более двух часов. После их окончания Антонов выглянул из главного входа в лобби, где его ждала пресса, и скрылся обратно, чтобы не общаться с журналистами.

После этого посол вышел из бокового входа здания МИД и по подземному переходу пошел в сторону одной из соседних гостиниц. Сопровождавших его журналистов Антонов спросил, не стыдно ли им. От общения с прессой посол отказался.

Политика

По материалам: ria.ru
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