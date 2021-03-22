Познер подверг критике предложение Путина о встрече с Байденом

Лидия Мартынова

Как сообщает портал Московский Комсомолец, популярным ведущим Владимиром Познером была дана оценка тому, будет ли проведена онлайн-встреча между лидерами двух стран, Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Стоит отметить, что предложение провести переговоры в таком формате исходило от президента России Владимира Путина. Связано оно с высказыванием Джо Байдена американскому каналу ABC, в котором он назвал Путина убийцей. По мнению Познера, такая встреча абсолютно невозможна, так как она находится вне формата переговоров, в которых обычно участвуют лидеры стран. Кроме того, Познер отметил, что подобные встречи требуют специальной подготовки сотрудников спецслужб и никогда не будут освещены на TV.

«Они встречаются не просто, чтобы сказать: “Здрасьте”, а чтобы о чем-то договориться. Это большая предварительная работа, встречи министров иностранных дел, специалистов».

Правда, пока и говорить не о чем, так как Джо Байден не дал свое согласие на встречу.

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