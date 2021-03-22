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Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных

Правительство будет платить за трудоустройство официальных безработных

Правительство России утвердило новую меру поддержки бизнеса, которая предусматривает выплату субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям за трудоустройство россиян, зарегистрированных на бирже труда. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании кабмина.

Размер субсидии определен на уровне трех МРОТ на каждого нового сотрудника. Сейчас МРОТ равен 12,8 тыс. руб., таким образом, выплата за одного работника составит 38,4 руб. Субсидия будет выплачиваться работодателям в несколько этапов — по итогам одного, трех и шести месяцев работы сотрудника.

Распределением средств займется Фонд социального страхования. Туда будет поступать информация о трудоустройстве безработных через центры занятости, после чего фонд напрямую будет выплачивать средства работодателям.

Нововведение должно помочь выполнить поставленную президентом задачу — к концу 2021 года восстановить уровень занятости в стране до показателя, который был до пандемии. По оценкам правительства, мера поможет трудоустроить до 220 тыс. россиян, на ее реализацию выделено 12 млрд руб. По данным Минфина, в России официально зарегистрировано 2,5 млн безработных, это на 300 тыс. меньше, чем в декабре 2020 года.

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По материалам: uposters.ru
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