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Премьер-министр Украины оценил возможные потери от запуска СП-2

Премьер-министр Украины оценил возможные потери от запуска СП-2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил потери от запуска "Северного потока-2" в несколько миллиардов евро годового дохода. Также постройка газопровода может "нарушить энергетическую безопасность Европейского союза", рассказал он в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Позиция властей относительно строящейся магистрали остается неизменной: правительство поддерживает санкции против "СП-2" и считает, что это "политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности". По словам премьер-министра, украинская газотранспортная система готова транспортировать более 140 миллиардов кубометров газа в год.

"Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно - это самая дешевая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером", - заявил Шмыгаль.

Ранее NEWSTES писал, что укладка второй нитки "Северного потока -2" начнется в конце марта. 

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По материалам: uposters.ru
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