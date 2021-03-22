Премьер-министр Украины оценил возможные потери от запуска СП-2

Вадим Карасев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил потери от запуска "Северного потока-2" в несколько миллиардов евро годового дохода. Также постройка газопровода может "нарушить энергетическую безопасность Европейского союза", рассказал он в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

Позиция властей относительно строящейся магистрали остается неизменной: правительство поддерживает санкции против "СП-2" и считает, что это "политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности". По словам премьер-министра, украинская газотранспортная система готова транспортировать более 140 миллиардов кубометров газа в год.

"Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу. Соответственно - это самая дешевая цена за транзит. Кроме того, Украина всегда была надежным транзитером", - заявил Шмыгаль.

Ранее NEWSTES писал, что укладка второй нитки "Северного потока -2" начнется в конце марта.