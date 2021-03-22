При обыске в доме Бориса Шпигеля нашли эротические фигурки и книгу про онанизм

Алексей Вольцев

Редкое пособие по онанизму 1928 года и пикантные эротические фигурки нашли у Бориса Шпигеля, подозреваемого во взятке губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. “Коммерсантъ” сообщает, что книгу и статуэтки хранились у Шпигеля дома.

К делу о коррупции находки, скорее всего, приобщены не будут. Но всё же они вызвали определённый интерес у следствия. Напомним, глава группы фармкомпаний “Биотэк” Борис Шпигель задержан до выяснения всех обстоятельств по делу о даче взятки. Предполагается, что Шпигель “сотрудничал” с Белозерцевым на обоюдовыгодной постоянной основе. Губернатор Пензенского региона за определённое вознаграждение предоставлял ему преимущественное право при заключении госконтрактов с медучреждениями в течение 2020 года.

Сумма взяток, которые Белозерцев получил от бизнесмена, по версии следствия, составила более 31 млн рублей. Также Шпигель подарил губернатору автомобиль и часы класса люкс. О возбуждении уголовного дела стало известно 20 марта поздно вечером.

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