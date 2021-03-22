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Пригожин назвал Зеленского «бабаем» и «местечковой марионеткой»

Пригожин назвал Зеленского «бабаем» и «местечковой марионеткой»Иосиф ПригожинФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал украинского президента Владимира Зеленского «бабаем» и «местечковой марионеткой» после новостей о том, что на Украине возбудили уголовное дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста.

Шоумена возмутила нелогичность властей страны. Он удивился, почему уголовное дело завели через три года после выступления. «В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования — что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм», — высказался продюсер.

Он заявил, что Зеленскому так и не удалось стать президентом, так как он, по мнению Пригожина, продолжает проявлять агрессию и пытается всем что-то доказать. «Я-то думал: образованный человек, умный, с чувством юмора, сможет переломить ситуацию и снять запрет на въезд артистов на территорию Украины. Но нет, оказался бабаем!» — сказал Пригожин. Он добавил, что его супруга Валерия продолжит посещать Крым.

О том, что в отношении российских исполнителей было возбуждено уголовное дело, стало известно ранее в понедельник, 22 марта. О каких именах исполнителей идет речь, информации пока нет.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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