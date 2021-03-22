Пригожин заявил о попытке его похищения гражданами США
Сегодня, 10:20 Вадим КарасевФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил в Следственный комитет России о попытке его похищения гражданами США. Об этом сообщается на странице пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, во «ВКонтакте».
«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы», — говорится в сообщении.
По материалам: lenta.ru