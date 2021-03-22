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Просто о сложном: что такое магнитные бури, как они образовываются и почему они опасны

Просто о сложном: что такое магнитные бури, как они образовываются и почему они опасны

Магнитные бури — это то, чего боятся все метеочувствительные люди на планете. Эксперты рассказали, что это такое и почему они так негативно влияют на нас с вами. Пришло время узнать, кто виновник их появления.


Чтобы магнитные бури как можно меньше влияли на вас, советуем поддерживать эмоциональное здоровье и сильную энергетику при помощи десяти главных правил. Помните также и о том, что магнитное возмущение воздействует не на всех. Возможно, что вас оно обходит стороной.

Что такое магнитная буря

Для того, чтобы понять, что такое магнитная буря, необходимо обратиться к ученым. Магнитные бури неразрывно связаны с Солнцем и его излучением. Наша звезда дает нам не только свет и тепло. На ее поверхности постоянно происходят вспышки, которые выбрасывают в космос множество простейших частиц, обладающих колоссальной энергией. Они летят с огромной скоростью, поэтому достигают Земли через сутки или двое. Именно поэтому не стоит ждать магнитной бури сразу после вспышки на Солнце.

Если бы у нашей планеты не было магнитного поля, то солнечный ветер просто сдул бы атмосферу в космос. Поверхность стала бы безжизненной, как на Марсе.

Магнитное поле выступает в роли защитной оболочки, щита. Солнечный ветер не отражается полностью, а поглощается магнитным полем и приводит к его возмущению, к появлению электромагнитных волн, которые в свою очередь достаточно опасны.


Почему магнитная буря опасна

При воздействии электромагнитных волн на тело человека он начинает испытывать стресс. Повышается давление, что может быть опасным для гипертоников. Молодые люди почти не чувствуют воздействия магнитных бурь, а вот пожилые в большинстве своем его ощущают.

Бури могут быть разной силы. Они бывают первого, второго, третьего, четвертого и пятого уровня. Чаще всего солнечные ветры провоцируют появление возмущений первого уровня. Они наименее опасны. Бури пятого уровня бывают крайне редко, но они могут приводить к сбоям в работе электроники, навигации, связи. Одна из самых мощных бурь за всю историю человечества была 4 ноября 2003 года. Энергия, которая была сгенерирована взаимодействием солнечного ветра и магнитного поля Земли, могла бы обеспечить электричеством всю планету на тысячи лет.

Магнитные бури могут провоцировать появление землетрясений. Их сила настолько велика, что может заставлять целые пласты Земли двигаться. Словом, это очень опасное явление природы, которое нельзя недооценивать.

Ученые предпочитают не жаловаться на Солнце, потому что оно достаточно спокойно по космическим меркам. Другие светила могли бы за секунды смести всю нашу атмосферу в космос и убить все живое. В таких условиях жизнь не появилась бы никогда. Это значит, что нам очень повезло с нашим светилом.

Как спастись от влияния бурь


Согласно исследованиям, в периоды бурь увеличивается количество инфарктов и инсультов. Людям стоит как можно меньше переживать по пустякам и переутомляться интеллектуально и физически.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, мигренями. У людей ухудшается сон, снижается тонус и теряются силы. Воздействию бурь подвержено более половины жителей Земли. В такие дни эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют:


больше отдыхать;
меньше общаться с неприятными людьми, ссориться;
носить с собой или на себе успокаивающие минералы: аметист, лунный камень, аквамарин;
принимать ванны, расслабляться.

В целом в такие периоды ничего страшного не происходит, но осторожность не повредит. Магнитные бури легко предсказать, поэтому старайтесь следить за нашим лунным календарем, в котором дается прогноз относительно магнитного возмущения.

В такие дни нужно быть осторожнее за рулем, потому что внимание может быть рассеянным. Ученые отмечают учащение бытовых травм в периоды возмущений, так что будьте осторожнее в обращении с огнем и электричеством.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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