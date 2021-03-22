Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин распорядился наградить разработчиков вакцин против коронавируса

Путин распорядился наградить разработчиков вакцин против коронавируса

Путин распорядился наградить разработчиков вакцин против коронавирусаФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Президент Владимир Путин распорядился представить к государственным наградам разработчиков отечественных вакцин против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Данное поручение глава государства адресовал главе Минздрава Михаилу Мурашко, а вице-премьеру Татьяне Голиковой поручил подумать над их материальным поощрением.

Ранее в ходе совещания по вопросам вакцинации российский лидер поблагодарил создателей «Спутника V». Путин также отметил, что все российские вакцины демонстрируют высокую степень защиты.

Путин также сообщил, что первые партии третьей российской вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанные центром Чумакова, уже произведены.

Путин неоднократно говорил об эффективности российских вакцин против COVID-19. Сам он планирует привиться 23 марта.

На данный момент в РФ зарегистрированы три российский вакцины против вируса SARS-CoV-2. Первой регистрацию прошел препарат на основе аденовируса человека «Спутник V», его активно используют с момента старта массовой вакцинации в стране. Позже зарегистрировали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце Иосифе Кобзоне
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Владимир Путин завтра сделает прививку от коронавируса
Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Комитет ВОЗ по безопасности вакцин представит выводы по препарату AstraZeneca от коронавируса 19 марта